La Moufle Espace En Gauzy Salles-sur-l’Hers, 10 décembre 2023, Salles-sur-l'Hers.

La Moufle Dimanche 10 décembre, 16h30 Espace En Gauzy

C’est l’hiver, après avoir joué dans la neige, un enfant perd sa moufle. Elle n’est pas perdue pour tout le monde.

Par hasard ou forcés, sept personnages vont tour à tour entrer dans la moufle, pour se réchauffer, pour ne plus être seuls….

La moufle pourra-t-elle tous les accueillir? Et monsieur Hibou, est-il si méchant que cela?

Adaptation personnelle du conte éponyme, de Candice Santin qui par son ingéniosité, sa fraicheur et son talent livre un petit bijou de drôlerie dans un univers hautement poétique.

Durée: 45mn

Espace En Gauzy 5 route de Toulouse 11410 Salles-sur-l’Hers Salles-sur-l’Hers 11410 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.icietpasailleurs.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact.iepa@mailo.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0671171183 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:30:00+01:00 – 2023-12-10T17:15:00+01:00

marionnette jeune public