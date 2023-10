Atelier d’information » Découvrez l’entrepreneuriat-salarié » Espace Emploi Formation du Sicoval – Labège Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Atelier d'information » Découvrez l'entrepreneuriat-salarié »

Mardi 21 novembre, 14h00
Espace Emploi Formation du Sicoval – Labège

Gratuit sur inscription – Tout public

Événement proposé et animé par la Maison de l'Initiative à l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire organisé par le Sicoval sur le territoire du Sud-est toulousain.

Découvrez le programme complet des événements du mois de l'ESS près de chez vous.

Espace Emploi Formation du Sicoval – Labège
25 rue Pierre-Gilles de Gennes
Labège 31670
Haute-Garonne
Occitanie

service.emploi@sicoval.fr

https://maison-initiative.org/
https://www.sicoval.fr/publications/programme-du-mois-de-less/

2023-11-21T14:00:00+01:00 – 2023-11-21T16:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-21T14:00:00+01:00 – 2023-11-21T16:00:00+01:00

