Labège Rendez-vous à l’Espace Emploi Formation du Sicoval Espace Emploi Formation du Sicoval – Labège Labège, 21 novembre 2023, Labège. Rendez-vous à l’Espace Emploi Formation du Sicoval Mardi 21 novembre, 09h00 Espace Emploi Formation du Sicoval – Labège Entrée libre sur inscription Tout au long de la journée, des experts du CIBC Pyrénées Méditerranée, de Cap Emploi Haute Garonne et de BGE Haute Garonne vous renseignent sur :

Le Conseil en évolution professionnelle (CEP), le Compte Personnel de Formation (CPF), le projet de transition professionnelle, la Validation des Acquis de l’Expériences (VAE), le bilan de compétence, la création d’activité etc.

DES ATELIERS SPÉCIFIQUES SUR INSCRIPTION : Formation Mode d’Emploi coanimé par la Région Occitanie et Pôle Emploi

Se reconvertir dans l’entreprenariat animé par BGE

L’Entreprenariat salarié animé par la Maison de l’Initiative

Handicap/Accident de la vie ; quand la nécessité de reconversion devient une opportunité animée par Cap Emploi

Les Clés de la reconversion animé par le service emploi Sicoval Espace Emploi Formation du Sicoval – Labège 25 rue Pierre-Gilles de Gennes Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.linscription.com/espace-emploi-formation-sicoval.php »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 28 71 10 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

