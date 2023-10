Entreprendre avec l’ADIE Espace Emploi Formation du Sicoval – Labège Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labège Entreprendre avec l’ADIE Espace Emploi Formation du Sicoval – Labège Labège, 20 novembre 2023, Labège. Entreprendre avec l’ADIE Lundi 20 novembre, 09h30 Espace Emploi Formation du Sicoval – Labège Gratuit sur inscription – Porteurs de projets Programe : Découvrez l’outil » Business Model Canvas « ,

Etude de cas pratique,

Adapter la méthode à votre projet et s’exercer à le présenter

Débriefer et réfléchir à la suite de votre parcours Événement proposé par l’ADIE à l’occasion du mois de l’économie sociale et solidaire organisé par le Sicoval sur le territoire du Sud-est toulousain.

Événement proposé par l'ADIE à l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire organisé par le Sicoval sur le territoire du Sud-est toulousain.

Découvrez le programme complet des événements du mois de l'ESS près de chez vous. Espace Emploi Formation du Sicoval – Labège 25 rue Pierre-Gilles de Gennes Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

