ENTRAÎNEMENT À L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE Espace Emploi Formation du Sicoval Labège

ENTRAÎNEMENT À L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE Exercices de mise en situation à partir d’une offre d’emploi de votre choix 29 janvier – 17 juin Espace Emploi Formation du Sicoval sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-29T13:30:00+01:00 – 2024-01-29T16:30:00+01:00

Fin : 2024-06-17T13:30:00+02:00 – 2024-06-17T16:30:00+02:00

Exercices de mise en situation à partir d’une offre d’emploi de votre choix

• Comprendre les attentes du recruteur

• Avoir un retour concret et bienveillant sur sa prestation

• Aborder cette étape du recrutement de manière plus efficace et sereine

• Augmenter vos chances de décrocher le poste convoité

Espace Emploi Formation du Sicoval Village d'entreprise Bat.10 25 rue Pierre Gilles de Gennes 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05 61 28 71 16 DES PROFESSIONNELS MOBILISÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER

Située à Enova Labége -Toulouse, l’Espace Emploi Formation réunit en un même lieu des acteurs

de l’emploi et de la formation, qui travaillent en étroite collaboration et mettent en synergie

leurs savoir-faire :

• le service emploi du Sicoval (accompagnement individuel et collectif tous publics,

aide au recrutement),

• la Mission Locale 31 (insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans),

• le CIBC Pyrénées Méditerranée (bilan de compétences, espace conseil VAE),

• Cap Emploi 31 (insertion professionnelle des personnes en situation de handicap),

• BGE (réseau national d’appui aux entrepreneurs),

• le Tremplin (association intermédiaire relevant de l’insertion par l’activité économique).

DES ACTIONS CIBLÉES ET PERSONNALISÉES POUR RÉPONDRE

À VOS BESOINS

• des entretiens avec des professionnels de structures spécialisées dans les domaines de

l’orientation et de la vie professionnelle,

• des ateliers, informations collectives et rencontres thématiques organisés par les partenaires

de l’Espace Emploi Formation ou coproduits avec des partenaires extérieurs,

• un appui au recrutement, des offres d’emploi locales,

• un espace numérique. Accès en transport en commun • bus 79 ou 109, arrêt Village d’entreprises • bus 80, arrêt Lalande • TAD 204, arrêt Cinéma Occitane

