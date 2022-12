VAE – CPF BILAN DE COMPÉTENCES On vous explique tout ! Espace Emploi Formation du Sicoval Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

VAE – CPF BILAN DE COMPÉTENCES On vous explique tout ! Espace Emploi Formation du Sicoval, 15 février 2023, Labège. VAE – CPF BILAN DE COMPÉTENCES On vous explique tout ! 15 février – 21 juin 2023, les mercredis Espace Emploi Formation du Sicoval

https://www.linscription.com/pro/espace-emploi-formation-sicoval.php

Découvrez les dispositifs à votre service Espace Emploi Formation du Sicoval Village d’entreprise Bat.10 25 rue Pierre Gilles de Gennes 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie Accès en transport en commun • bus 79 ou 109, arrêt Village d’entreprises • bus 80, arrêt Lalande • TAD 204, arrêt Cinéma Occitane

05 61 28 71 10 https://www.linscription.com/pro/espace-emploi-formation-sicoval.php https://www.facebook.com/EspaceEmploiFormationSicoval;https://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/emploi.html;https://www.linkedin.com/company/espace-emploi-formation-sicoval/posts/?feedView=all&viewAsMember=true;https://www.linscription.com/pro/espace-emploi-formation-sicoval.php DES PROFESSIONNELS MOBILISÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER Située à Enova Labége -Toulouse, l’Espace Emploi Formation réunit en un même lieu des acteurs de l’emploi et de la formation, qui travaillent en étroite collaboration et mettent en synergie leurs savoir-faire : • le service emploi du Sicoval (accompagnement individuel et collectif tous publics, aide au recrutement), • la Mission Locale 31 (insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans), • le CIBC Pyrénées Méditerranée (bilan de compétences, espace conseil VAE), • Cap Emploi 31 (insertion professionnelle des personnes en situation de handicap), • BGE (réseau national d’appui aux entrepreneurs), • le Tremplin (association intermédiaire relevant de l’insertion par l’activité économique). DES ACTIONS CIBLÉES ET PERSONNALISÉES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS • des entretiens avec des professionnels de structures spécialisées dans les domaines de l’orientation et de la vie professionnelle, • des ateliers, informations collectives et rencontres thématiques organisés par les partenaires de l’Espace Emploi Formation ou coproduits avec des partenaires extérieurs, • un appui au recrutement, des offres d’emploi locales, • un espace numérique. • Comment utiliser mon CPF (Compte Personnel de Formation) ?

• Comment valoriser mes expériences par la VAE (Validation des Acquis

de l’Expérience) ?

• Comment définir un nouveau projet professionnel par le Bilan de compétences ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T14:00:00+01:00

2023-06-21T11:00:00+02:00

