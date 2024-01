EXPOSITION PHOTOS : INTERSTICES Espace Emile Gallé Raon-l’Étape, samedi 20 janvier 2024.

Raon-l’Étape Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-25 12:00:00

Photographies de Stéphane Blaise.

Les photos de Stéphane Blaise révèlent la poésie sous la surface des objets, de l’absurde des œuvres humaines, ou encore un humour subtil.

Outre son goût pour la photo de rue, pour l’exploration des lieux abandonnés, il a celui d’une esthétique sobre, cherchant des lignes de fuite, des ombres singulières, cherchant des lignes de fuite, des ombres singulières.

Même si, comme il l’a lui-même remarqué, on trouve peu de figures humaines sur ses tirages, ceux-ci sont cependant chargés de beaucoup d’humanité. Sa préférence actuelle pour l’argentique en noir et blanc, nous montre le monde déchargé de l’outrance des couleurs. C’est encore une façon d’entrer dans la vérité des choses plus que dans leurs apparences, et dans le même temps de les transfigurer.

Venez, osez regarder dans les interstices.Tout public

Espace Emile Gallé Rue Jules Ferry

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



