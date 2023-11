EXPOSITION DU CERCLE CHROMATIQUE Espace Emile Gallé Raon-l’Étape, 11 novembre 2023, Raon-l'Étape.

Raon-l’Étape,Vosges

Pour clore l’année culturelle 2023, l’Espace Émile Gallé accueille l’exposition de nos talentueux artistes locaux du Cercle Chromatique. Ceux-ci seront accompagnés d’une délégation d’artistes de notre ville jumelle de Kuppenheim. Cette exposition est l’occasion unique de rencontrer nos artistes Raonnais et allemands, d’admirer les peintures et sculptures qu’ils ont récemment réalisées et d’échanger avec eux sur leurs savoir-faire, leurs aspirations créatrices et leurs sources d’inspiration. Leur attachement au sens du partage et à celui de la transmission les amène également, tout naturellement, à recevoir les élèves de nos écoles. Venez nombreux découvrir cet univers riche et éclectique.. Tout public

Vendredi 2023-11-11 15:00:00 fin : 2023-12-03 12:00:00. 0 EUR.

Espace Emile Gallé Rue Jules ferry

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



To close the 2023 cultural year, the Espace Émile Gallé is hosting an exhibition by our talented local artists from the Cercle Chromatique. They will be accompanied by a delegation of artists from our twin town of Kuppenheim. This exhibition is a unique opportunity to meet our Raonnais and German artists, to admire the paintings and sculptures they have recently created, and to discuss with them their skills, creative aspirations and sources of inspiration. Their commitment to sharing and passing on their work has also led them, quite naturally, to welcome pupils from our schools. Come one, come all to discover this rich and eclectic universe.

Como colofón al año cultural 2023, el Espace Émile Gallé acoge una exposición de nuestros talentosos artistas locales del Cercle Chromatique. Les acompañará una delegación de artistas de Kuppenheim, nuestra ciudad hermanada. Esta exposición es una oportunidad única para conocer a nuestros artistas raoneses y alemanes, admirar las pinturas y esculturas que han creado recientemente y hablar con ellos sobre sus habilidades, sus aspiraciones creativas y sus fuentes de inspiración. Su apego al sentido de compartir y transmitir también les ha llevado, con toda naturalidad, a acoger a alumnos de nuestras escuelas. Vengan todos a descubrir este universo rico y ecléctico.

Zum Abschluss des Kulturjahres 2023 findet im Espace Émile Gallé eine Ausstellung unserer talentierten lokalen Künstler des Cercle Chromatique statt. Diese werden von einer Delegation von Künstlern aus unserer Partnerstadt Kuppenheim begleitet. Diese Ausstellung ist eine einzigartige Gelegenheit, unsere Künstler aus Raonnais und Deutschland zu treffen, ihre kürzlich geschaffenen Gemälde und Skulpturen zu bewundern und sich mit ihnen über ihr Können, ihre kreativen Bestrebungen und ihre Inspirationsquellen auszutauschen. Da ihnen der Sinn des Teilens und der Weitergabe von Wissen sehr am Herzen liegt, ist es nur natürlich, dass sie auch die Schüler unserer Schulen empfangen. Kommen Sie und entdecken Sie diese reiche und eklektische Welt.

