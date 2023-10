EXPOSITION : VALLEE DE LA PLAINE, VALLEE D’ARTISTES Espace Emile Gallé Raon-l’Étape, 7 octobre 2023, Raon-l'Étape.

Raon-l’Étape,Vosges

Le Cercle d’Histoire Louis Sadoul présente sa nouvelle exposition consacrée à l’histoire des artistes de la Vallée de la Plaine : les faïenciers de la Trouche (1791-1866), Henri Valentin d’Allarmont (1820-1855), Emile Gerlach de Luvigny (1875-1952).. Tout public

Samedi 2023-10-07 14:30:00 fin : 2023-11-05 18:30:00. 0 EUR.

Espace Emile Gallé Rue Jules Ferry

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



The Cercle d’Histoire Louis Sadoul presents its new exhibition devoted to the history of artists from the Vallée de la Plaine: the Trouche earthenware makers (1791-1866), Henri Valentin d’Allarmont (1820-1855), Emile Gerlach de Luvigny (1875-1952).

El Círculo de Historia Louis Sadoul presenta su nueva exposición dedicada a la historia de los artistas del Valle de la Llanura: los loceros Trouche (1791-1866), Henri Valentin d’Allarmont (1820-1855) y Emile Gerlach de Luvigny (1875-1952).

Der Cercle d’Histoire Louis Sadoul präsentiert seine neue Ausstellung, die der Geschichte der Künstler aus dem Tal der Ebene gewidmet ist: die Fayenciers de la Trouche (1791-1866), Henri Valentin d’Allarmont (1820-1855), Emile Gerlach de Luvigny (1875-1952).

