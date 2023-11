Lieu d’accueil enfants parents les Grands Récré Malins Espace éducatif maternel Jean Zay Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Lieu d’accueil enfants parents les Grands Récré Malins Espace éducatif maternel Jean Zay Bègles, 7 novembre 2023, Bègles. Lieu d’accueil enfants parents les Grands Récré Malins Mardi 7 novembre, 16h00 Espace éducatif maternel Jean Zay Entrée libre; Sans inscription; anonyme; gratuit Le lieu d’accueil enfants parents les Grands Récré Malin est un espace de jeux en accès libre dédiés aux enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leurs parents ou d’un adulte référent.

Deux accueillantes sont disponibles pour échanger avec vous concernant vos questions parentales. Vous pourrez aussi y renconter d’autres familles. Espace éducatif maternel Jean Zay Rue Joliot Curie, 33130 BEGLES Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « petite.enfance@mairie-begles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556498854 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T16:00:00+01:00 – 2023-11-07T18:00:00+01:00

