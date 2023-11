Les cheveux en quatre Espace Edouard Pignon Lille, 17 novembre 2023, Lille.

Les cheveux en quatre 17 novembre – 14 décembre Espace Edouard Pignon Entrée libre et gratuite

Séries d’ours velus, portraits d’amoureux transis ou silhouettes de façades lilloises, mais aussi souvenirs d’enfance et collections d’objets abandonnés : les thématiques et les inspirations, multiples, tendent souvent à l’inventaire et jouent avec les idées de traces et d’empreintes.

Elle présente dans cette exposition deux séries récentes faisant la part belle aux motifs, associant monotypes, linogravures et surtout tampons-gommes : de nouvelles images mêlant imprimés géométriques, répétition de très petits éléments, vibrations hypnotiques et superpositions de couleurs.

VERNISSAGE VENDREDI 17 NOVEMBRE A 19H

EXPO VISIBLE DU 17 NOVEMBRE AU 14 DECEMBRE

Du mercredi au vendredi de 14h30 à 17h30

Samedi de 10h à 11H30

DImanche de 15h à 18h

Présence de l’artiste les dimanches 28/11 – 03/12 – 10/12

Espace Edouard Pignon 11 rue Guillaume Tell 59000 lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France 03 20 86 25 71

cabb