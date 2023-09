SE REVÊTIR DES FORÊTS Espace Edouard Pignon Lille, 6 octobre 2023, Lille.

SE REVÊTIR DES FORÊTS 6 octobre – 3 novembre Espace Edouard Pignon Entrée libre et gratuite

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers

Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :

Rêveur j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.

Je laisserai le vent baigner ma tête nue.

Arthur Rimbaud

Au commencement, il y a l’amour de la nature. Depuis son enfance, Anne-Sophie arpente les champs et les bois, quoi de plus naturel qu’aujourd’hui elle collecte des petits riens : brindilles, lichens, mousses… Elle récupère aussi des bouts de dentelle, des napperons surannés, des broderies fatiguées.

Ensuite, elle se met au travail en piochant dans sa collection. Soit elle dessine, d’un graphisme recherché réalisé aux feutres de couleurs, soit elle écrit, d’une écriture soigneusement manuscrite; textes mystérieux, créant une sur-réalité nouvelle par d’énigmatiques juxtapositions.

Alors arrive le cœur de son art : elle coud, elle rassemble ces fragments. Elle rapièce, ravaude, raccommode. Les dentelles anciennes délaissées, les mousses récoltées, le papier parcheminé deviennent de très beaux livres-objets, des ouvrages cousus, des enluminures raffinées.

Coudre, c’est réparer, c’est tenter de « recoller les morceaux ». De ses œuvres naît une grande nostalgie, évoquant notre mémoire défaillante, faite de fragments épars. C’est l’expression du temps passé, du temps perdu et sa résurrection dans la mémoire. Mais, sous-jacent, face à cette délicatesse, c’est aussi la fragilité de la nature qui nous apparaît.

SE REVÊTIR DES FORÊTS / Anne-Sophie OURY HAQUETTE

du 06 octobre au 03 novembre 2023

VERNISSAGE VENDREDI 6 OCTOBRE À 19H

ESPACE PIGNON / 11, rue G.Tell – 59000 Lille

Mercredi > vendredi de 14h30 à 17h30

Samedi : 10h à 11h30 (fermée le 28/10)

Dimanche : 15h à 18h – présence de l’artiste les 8 – 22 et 29/10

Espace Edouard Pignon 11 rue Guillaume Tell 59000 lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T19:00:00+02:00 – 2023-10-06T22:00:00+02:00

2023-11-03T14:30:00+01:00 – 2023-11-03T17:30:00+01:00

