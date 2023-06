TÔT OU T’ART / Vernissage mercredi 28 juin à 18h Espace Edouard Pignon Lille, 28 juin 2023, Lille.

TÔT OU T’ART / Vernissage mercredi 28 juin à 18h 28 juin – 21 juillet Espace Edouard Pignon Entrée libre et gratuite

De 4 à 87 ans, les artistes ont pu lors de cette nouvelle saison, aborder trois thématiques différentes : l’empreinte, la peur et le paysage.

Toujours en s’inspirant des expositions visibles à l’Espace Pignon, enfants, ados, adultes et séniors ont pratiqué diverses techniques artistiques telles que la peinture, l’aquarelle, le fusain, les monotypes, le graphisme, le pointillisme, la craie grasse…

Entrée libre et gratuite du mercredi au vendredi : 14h30 à 17h30 . Dimanche : de 15h à 18h (sauf le 16 juillet)

INSCRIPTIONS ATELIER 2023/2024

SAMEDI 9 SEPTEMBRE de 10h à 12h à l’Espace Pignon

4 – 6 ans : mercredi de 11h à 12h ou de 16h à 17h

5 – 9 ans : jeudi de 16h45 à 17h45

7 – 12 ans : mercredi de 9h à 10h30 ou de 14h à 15h30

SENIORS : jeudi de 9h30 à 11h30

ADOS – ADULTES : samedi de 10h à 11h30 ou mardi de 18h à 19h30

Infos au CABB : contact@cabb-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T18:00:00+02:00 – 2023-06-28T21:00:00+02:00

2023-07-21T14:30:00+02:00 – 2023-07-21T17:30:00+02:00

