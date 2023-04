FLUX DE FORMES / Caroline Bigot Espace Edouard Pignon, 7 avril 2023, Lille.

FLUX DE FORMES / Caroline Bigot 7 avril – 5 mai Espace Edouard Pignon Entrée libre et gratuite

“Partant d’une exploration attentive des terrains parcourus,Caroline Bigot, architecte paysagiste, prélève des unités géographiques, qu’elle soumet à une traduction de plasticienne, passant par le découpage architectural, la déclinaison en séries, le traitement de matériaux pauvres, des bains pigmentaires, et le brouillage final des identités élémentaires.

Les ciels, les rivages et les cours d’eau, les reliefs montagneux, se mêlent et se fondent jusqu’à l’inversion formelle, une perspective hallucinatoire et fantomatique sur des paysages que nous apprenons à voir autrement, après avoir subi, dans ce vaste mouvement kaléidoscopique auquel elle soumet le visage naturel, un dépaysement, un sentiment d’étrangeté. Une technique de représentation qui unifie le représenté, nous livrant à l’unité du monde qui est le nôtre, si nous suivons le regard de l’artiste.” Marie-Hélène Gauthier

Espace Édouard Pignon – 11, rue Guillaume Tell / Lille . Du mercredi au vendredi : 14h30 à 17h30 Samedi : 10h à 11h30 Dimanche : 15h à 18h (en présence de l’artiste)

DIMANCHE 9 AVRIL : 15h à 18h à l’Espace Pignon,

Caroline Bigot invite l’artiste Lucie Lossen pour un ATELIER KITCHEN PRINT (gravure sur carton avec impression sur machine à pâtes.

Gratuit sur inscription au CABB : contact@cabb-lille.fr

Espace Edouard Pignon 11 rue Guillaume Tell 59000 lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France 03 20 86 25 71 http://www.cabb-lille.fr https://www.facebook.com/espace.edouardpignon;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=94470335-fe23-4bb9-bee9-6e3de9d774d8;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=94470335-fe23-4bb9-bee9-6e3de9d774d8 [{« type »: « email », « value »: « contact@cabb-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320862571 »}] [{« link »: « mailto:contact@cabb-lille.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T19:00:00+02:00 – 2023-04-07T22:00:00+02:00

2023-05-05T14:30:00+02:00 – 2023-05-05T17:30:00+02:00

Caroline Bigot