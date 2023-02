CHAOS UMBILICUS / Thadé Wolowiec Espace Edouard Pignon, 3 mars 2023, Lille.

CHAOS UMBILICUS / Thadé Wolowiec 3 – 31 mars Espace Edouard Pignon

Entrée libre et gratuite

Exposition CHAOS UMBILICUS visible du 03/03 au 31/03

Entrée libre et gratuite / Mercredi au vendredi : 14h30 à 17h30

Samedi : 10h à 11h30 / Dimanche : 15h à 18h (5-12-19 mars en présence de l’artiste)

De ma démarche artistique, j’explore essentiellement la thématique du corps et la représentation de l’intime. Je déconstruis l’enveloppe physique pour créer un pont le reliant avec notre monde intérieur et sensible. Je vois dans ces transformations hybrides, les manifestations de ce que nous expérimentons sur le plan émotionnel que notre corps accueille, ingère, devenant ainsi le recueil qui raconte notre existence.

Je cherche à matérialiser le caractère indicible qui traversent notre chair. Il s’agit pour moi d’harmoniser notre monde intérieur avec notre enveloppe corporelle, mettant en lumière notre sensibilité propre. Cette recherche de cohésion parfois anarchique et brute permet de proposer une lecture plus symbolique et palpable de l’union de ces deux dimensions, l’une physique, l’autre émotionnelle. _

_Par le biais de mes créations et particulièrement pour cette exposition, j’explore la place de l’individu face à son environnement alliant un élan de mysticisme fantasmé et cathartique. _

_Entre déconstruction et métamorphose, notre corps dévoile notre nature propre au travers de figures allégoriques empruntant le réel pour mieux s’en échapper…«

Espace Edouard Pignon 11 rue Guillaume Tell 59000 lille Lille 59000 Nord 03 20 86 25 71

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T18:00:00+00:00 – 2023-03-31T15:30:00+00:00