DE GRIS EN BRUMES
10 novembre – 23 décembre
Espace Edouard Pignon

Entrée libre et gratuite

Dans les tableaux d'Anne Duteurtre, le gris prend des couleurs fascinantes…

Espace Edouard Pignon
11, rue Guillaume Tell, 59000 Lille Bois-Blancs
Métro Ligne 2 / station Bois Blancs – Bus 18 : arrêt Henri Régnault

03 20 86 25 71 http://www.cabb-lille.fr Espace municipal d’art contemporain géré par le Comité d’Animation des Bois Blancs (CABB) « Le gris des brumes, insaisissable,

sans cesse en mouvement, en évolution,

enveloppe l’horizon de douceur et de mystère.

Il le floute, le cache, le révèle…

Il absorbe la lumière et la diffuse,

il fait rimer les paysages du monde entier :

la montagne, la plaine, la colline, la rivière, le lac, la mer…

au-delà des saisons, au-delà des frontières. Le gris est une couleur des plus fascinantes.

J’adore y mettre des couleurs : du bleu, du rouge, du jaune…

Préparer mes gris, avec beaucoup de blanc, évidemment,

est mon petit plaisir récurrent. » Anne Duteurtre Site de l’artiste EXPOSITION VISIBLE du 10 novembre au 23 décembre 2022

VERNISSAGE JEUDI 10 NOVEMBRE À 19H ESPACE PIGNON / 11, rue G.Tell – 59000 Lille

Entrée libre et gratuite / 03 20 86 25 71 / www.cabb-lille.fr Mercredi > vendredi de 14h30 à 17h30 – Samedi de 10h à 11h30 Dimanche de 15h à 18h (sauf le 11 novembre et le 11 décembre)

