María Isabel Rueda, Paradis Perdu Espace Edouard Pignon Lille, 25 avril 2019, Lille.

L’idée de paradis a toujours été interprétée dans al culture visuelle comme un espace où peut se dérouler ce qui ne serait pas possible autrement, un espace où la logique de notre existence peut se renverser possiblement en notre faveur. Sorte d’utopie, le paradis est ici un univers idyllique où nous déposons des désirs, parfois jusqu’à la perversion, capables de redéfinir notre relation au quotidien. María Isabel Rueda explore ce désir d’imaginer d’autres lieux, où la nature et le corps féminin dialoguent de manière homogène et se déploient dansle champ du dessin jusqu’à en déborder. Ces images sont le résultat des notes rédigées par l’artiste pendant ses voyages, tels des morceaux de vie quotidienne.

Espace Edouard Pignon 11 rue Guillaume Tell 59000 Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France

