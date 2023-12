SUPER LOTO DE L’APEL SAINTE-ANNE Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique SUPER LOTO DE L’APEL SAINTE-ANNE Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon, 14 janvier 2024, Ancenis-Saint-Géréon. Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 14:00:00

fin : 2024-01-14 . L’APEL de l’école Sainte-Anne organise un Super Loto avec des bons à gagner entre 10€ et 800€ ainsi que de nombreux lots. Ouverture des portes dès 12h. EUR.

Espace Edouard Landrain Salle de la Charbonnière

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-26 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Autres Code postal 44150 Lieu Espace Edouard Landrain Adresse Espace Edouard Landrain Salle de la Charbonnière Ville Ancenis-Saint-Géréon Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon Latitude 47.362586 Longitude -1.1836774 latitude longitude 47.362586;-1.1836774

Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancenis-saint-gereon/