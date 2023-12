APRÈS-MIDI FESTIF À LA PATINOIRE Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Début : 2024-01-04 14:00:00

fin : 2024-01-04 18:00:00 Le Conseil Municipal Jeunes organise un après-midi festif à la patinoire jeudi 4 janvier de 14h à 18h.

Le Conseil Municipal Jeunes organise un après-midi festif à la patinoire jeudi 4 janvier de 14h à 18h.

Le Conseil Municipal Jeunes organise un après-midi festif à la patinoire jeudi 4 janvier de 14h à 18h. Au programme : DJEV SONO pour l’ambiance musicale

Scène ouverte aux talents enfants, ados, adultes : magiciens, chanteurs, danseurs, caricaturistes, clowns, jongleurs, poètes…

Venez les encourager !

Espace jeux d’hiver : simulateur de snowboard, casse-tête, origami, dessin, maquillage de fête

Goûter offert .

Espace Edouard Landrain Salle de la Charbonnière

Ancenis-Saint-Géréon 44150

