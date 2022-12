Forum des métiers du Pays d’Ancenis Espace Edouard Landrain, 21 janvier 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Organisé tous les deux ans, le Forum des métiers du Pays d'Ancenis est le rendez-vous incontournable pour l'orientation !

Espace Edouard Landrain 44150 Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Pour trouver sa voie !

Organisé tous les deux ans, le Forum des métiers du Pays d’Ancenis est le rendez-vous incontournable pour l’orientation des jeunes et des adultes en reconversion.

Coordonnée par la COMPA, la manifestation s’appuie sur l’implication de près de 300 intervenants : professionnels, représentants des établissements scolaires, organismes de formation, entreprises locales et aussi parents d’élèves et bénévoles.

Ouvert au grand public, jeunes et adultes sont invités à parcourir les allées du forum. Au programme de la matinée : rencontres et échanges avec des professionnels de tous secteurs, découverte des métiers, participation à des ateliers, démonstrations, conférences, etc.

Pendant le forum, trois pôles sont représentés :

– Pôle Métiers et Entreprises : Échangez avec les entreprises et les professionnels du Pays d’Ancenis sur leurs savoir-faire, compétences et formations.Déambulez dans les différents espaces : Bâtiment – Travaux publics / Industries technologiques et agroalimentaires / Agriculture – Environnement – Espaces verts / Santé – Social – Services à la personne – Enseignement – Animation / Défense – Sécurité / Numérique – Communication – Arts – Culture / Gestion – Administration – Logistique – Transport / Commerce – Hôtellerie – Restauration et métiers de bouche

– Pôle Établissements scolaires du Pays d’Ancenis : Découvrez les établissements du territoire et les formations possibles après la classe de 3ème.

– Pôle Orientation pour tous : Échangez sur vos perspectives professionnelles avec les acteurs de l’accompagnement, de la formation, de l’orientation et de l’emploi du Pays d’Ancenis.

Assistez aux conférences :

– 9h-9h30 : « Orientation, construire un choix positif », animé par le CIO (Centre d’Information et d’Orientation).

– 9h45-10h15 : « Avec l’alternance, faites la différence », animé par la Mission Locale du Pays d’Ancenis.

– 10h30-11h : « Le Pays d’Ancenis, un territoire plein d’opportunités », animé par les acteurs économiques du Pays d’Ancenis.

– 11h15-11h45 : « Salarié : les outils pour sécuriser sa reconversion professionnelle et son évolution professionnelle », animé par Catalys Conseil et Transition Pro.



