Théâtre « Quatre étoiles » Espace Edgard Pillet (salle des fêtes) Saint-Christoly-Médoc, 8 juin 2024, Saint-Christoly-Médoc.

Saint-Christoly-Médoc,Gironde

La Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île vous propose en 2024 son coup de cœur pour la compagnie de théâtre locale « les drôles Gaillanais ». Venez découvrir leur spectacle « 4 étoiles » !

Le spectacle : Jean et sa femme Mathilde se sont vus offrir un week-end dans un hôtel quatre étoiles. Mais les étoiles ont bien terni : Les occupants de l’hôtel sont tous plus étranges les uns que les autres et Mathilde et Jean ne sont pas au bout de leurs surprises ! Le week-end tourne au cauchemar quand l’unique orage de l’année les bloque ici, où les choses se dégradent au-delà de ce que l’on peut imaginer.

Conseillé à partir de 12 ans – Durée : env. 1h40.

Présence d’un stand vigneron.

Billetterie sur place directement auprès de la compagnie..

2024-06-08 fin : 2024-06-08 23:30:00. EUR.

Espace Edgard Pillet (salle des fêtes) Parking Mairie, Eglise, Ecole

Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In 2024, the Communauté de Communes Médoc C?ur de Presqu?île will be bringing you its « coup de c?ur » for the local theater company « les drôles Gaillanais ». Come and discover their 4-star show!

The show: Jean and his wife Mathilde have been offered a weekend in a four-star hotel. But the stars have dimmed: the hotel’s occupants are each stranger than the last, and Mathilde and Jean are not at the end of their surprises! The weekend turns into a nightmare when the only storm of the year strands them here, where things deteriorate beyond belief.

Recommended for ages 12 and up – Running time: approx. 1h40.

Presence of a wine stand.

Tickets available directly from the company.

En 2024, la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île le traerá a su compañía de teatro local favorita, « les drôles Gaillanais ». Venga a descubrir su espectáculo de 4 estrellas

El espectáculo: a Jean y a su esposa Mathilde les han ofrecido un fin de semana en un hotel de cuatro estrellas. Pero las estrellas se han apagado: los ocupantes del hotel son cada uno más extraño que el anterior, ¡y a Mathilde y Jean les esperan más sorpresas! El fin de semana se convierte en una pesadilla cuando la única tormenta del año les obliga a quedarse en el hotel, donde las cosas se deterioran más de la cuenta.

Recomendado a partir de 12 años – Duración: 1 hora 40 minutos aprox.

Stand del viticultor.

Entradas disponibles directamente en la empresa.

Die Communauté de Communes Médoc C?ur de Presqu?île schlägt Ihnen im Jahr 2024 ihr Herz für die lokale Theatergruppe « Les drôles Gaillanais ». Entdecken Sie ihre Aufführung « 4 Sterne »!

Das Stück: Jean und seine Frau Mathilde haben ein Wochenende in einem Vier-Sterne-Hotel geschenkt bekommen. Doch die Sterne sind trübe: Die Bewohner des Hotels sind alle merkwürdiger als die anderen und Mathilde und Jean sind nicht am Ende ihrer Überraschungen! Das Wochenende wird zum Albtraum, als der einzige Sturm des Jahres sie hier festsetzt, wo sich die Dinge über das Vorstellbare hinaus verschlechtern.

Empfohlen ab 12 Jahren – Dauer: ca. 1h40.

Präsenz eines Winzerstandes.

Kartenverkauf vor Ort direkt bei der Theatergruppe.

