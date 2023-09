La centrale nucléaire du Tricastin fête la science Espace EDF Odysselec Saint-Paul-Trois-Châteaux, 4 octobre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

A l’occasion de la Fête de la science venez découvrir le site EDF du Tricastin.

Au programme : visites des installations, visites extérieures, animations et village des sciences.

Espace EDF Odysselec chemin des agriculteurs

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the EDF Tricastin site during the Fête de la science.

On the program: tours of the facilities, outdoor visits, activities and a science village

Venga a descubrir las instalaciones de EDF Tricastin durante la Fiesta de la Ciencia.

El programa incluye visitas a las instalaciones, visitas al aire libre, eventos y un pueblo de la ciencia

Anlässlich der Fête de la science entdecken Sie den EDF-Standort Tricastin.

Auf dem Programm stehen Besichtigungen der Anlagen, Außenbesichtigungen, Animationen und ein Wissenschaftsdorf

