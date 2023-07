SAINT GERMAIN DE CALBERTE EN FETE Espace E.Lauriol Saint-Germain-de-Calberte, 13 juillet 2023, Saint-Germain-de-Calberte.

Saint-Germain-de-Calberte,Lozère

Trois jours de fête dans le village!

Au programme:

Jeudi 13 de 18h à 20h: apéro musical « Duo Tifany Show Even’t ».

A partir de 21h: soirée Mousse, DJ’Jo Event Sound.

Vendredi 14: 15h, tournoi de pétanque, doublette et jeux gonflables pour les enfants….

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Espace E.Lauriol

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie



Three days of festivities in the village!

On the program:

Thursday 13 from 6pm to 8pm: musical aperitif « Duo Tifany Show Even’t ».

From 9pm: Mousse party, DJ’Jo Event Sound.

Friday 14: 3pm, pétanque tournament, doublettes and inflatable games for children…

Tres días de fiesta en el pueblo

En el programa:

Jueves 13 de 18:00 a 20:00: aperitivo musical « Duo Tifany Show Even’t ».

A partir de las 21:00 h: fiesta Mousse, DJ’Jo Event Sound.

Viernes 14: a las 15:00 h, torneo de petanca, dobles y juegos hinchables para niños…

Drei Tage lang wird im Dorf gefeiert!

Auf dem Programm steht:

Donnerstag, 13. von 18 bis 20 Uhr: Musikalischer Aperitif « Duo Tifany Show Even’t ».

Ab 21 Uhr: Mousse-Party, DJ’Jo Event Sound.

Freitag, 14.: 15 Uhr: Bouleturnier, Doppelkopf und aufblasbare Spiele für die Kinder…

