Bal trad Samedi 21 octobre, 20h30 Espace du Thirondel, Pont-de-Larn (81) 12

L’atelier de danse de la MJC de St Baudille vous propose :

17h30 à 19 h : Initiation aux danses traditionnelles

Auberge espagnole

20h30 : Bal

1ère partie : Grégory Bardou, solo accordéon

Gâteau et boisson offert par l’atelier de danse

2ème partie : Salvatjonas : Duo vocal et percussif en langue occitane

« Il est un pays, entre monts et vallées, où nos racines musicales tendent à l’oubli. Emportées par une vague folklorique, symphonique et tonale, elles ont perdu de leur modalité. Du fin fond de leur grotte languedocienne, les salvatjonas (« les sauvageonnes »), sont parties en quête de ces mémoires sonores. Intriguées par les chants des aïeux, leurs couleurs, leurs messages, les petites sauvages décident de se les réapproprier dans le monde d’aujourd’hui. Et vous invitent à ouvrir vos oreilles, lever le pied, ou pousser la chansonnette, au cœur de leur jardin sonore. »

Aelis Loddo: chant, alto, violon, podorythmieLaurie Alias: chant, surdo, bendir, percussions mineures

https://www.youtube.com/watch?v=kCRzYyDjXAM

Espace du Thirondel, Pont-de-Larn (81) 1, Chemin du Baous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:30:00+02:00 – 2023-10-22T00:30:00+02:00

