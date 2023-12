Festival International des Artistes de Cirque Espace du Temps Libre Saint-Paul-lès-Dax, 4 décembre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Les meilleurs artistes de cirque vous donnent rendez-vous pour 6 représentations remplies d’audace, de talent et d’humour.

Billetterie en ligne ou dans les 2 bureaux de l’Office de Tourisme du Grand Dax.

2024-03-14 fin : 2024-03-17 . EUR.

Espace du Temps Libre Rue Edmond Rostand (derrière BUT)

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



The best circus artists come together for 6 performances filled with daring, talent and humor.

Tickets available online or at the 2 offices of the Office de Tourisme du Grand Dax

Los mejores artistas de circo se darán cita en 6 espectáculos llenos de audacia, talento y humor.

Entradas disponibles en línea o en las 2 oficinas de la Oficina de Turismo de Grand Dax

Die besten Zirkuskünstler laden Sie zu 6 Vorstellungen voller Kühnheit, Talent und Humor ein.

Eintrittskarten online oder in den beiden Büros des Office de Tourisme du Grand Dax

