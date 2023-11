MARCHÉ DE NOEL DE SOLESMES Espace du Role Solesmes Catégories d’Évènement: Sarthe

Solesmes MARCHÉ DE NOEL DE SOLESMES Espace du Role Solesmes, 9 décembre 2023, Solesmes. Solesmes,Sarthe Marché de Noël et Bourse aux jouets.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Espace du Role Place Mme Cécile Bruyère

Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire



Christmas Market and Toy Fair
Mercado de Navidad y Feria del Juguete
Weihnachtsmarkt und Spielzeugbörse

