Atelier cuisine – recettes de Noël Espace du Rocher Magnac-Laval, 12 décembre 2023 14:00, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Venez apprendre de nouvelles recettes pour régaler vos proches pour les fêtes de fin d’année en compagnie de Christiane Colombeau et Géraldine Lenoir. Pensez à vous inscrire !.

2023-12-12 fin : 2023-12-12 18:00:00.

Espace du Rocher avenue François Mitterrand

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Join Christiane Colombeau and Géraldine Lenoir to learn new recipes to treat your loved ones this festive season. Don’t forget to sign up!

Únase a Christiane Colombeau y Géraldine Lenoir para aprender nuevas recetas con las que agasajar a sus seres más queridos en estas fiestas. ¡No olvide inscribirse!

Lernen Sie mit Christiane Colombeau und Géraldine Lenoir neue Rezepte kennen, um Ihre Lieben an den Weihnachtsfeiertagen zu verwöhnen. Denken Sie daran, sich anzumelden!

