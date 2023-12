Cet évènement est passé Marché des producteurs du terroir Espace du Moulin Saint-Marcellin-en-Forez Catégories d’Évènement: Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-16 16:00:00

fin : 2023-11-16 Vous y trouverez fromages de vaches, légumes, viandes, vins du Forez, bière, charcuterie, yaourts et fromage frais, charcuterie, miel, volailles, œuf, pain,….

Espace du Moulin

Saint-Marcellin-en-Forez 42680 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

