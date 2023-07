Marché des producteurs du terroir Espace du Moulin Saint-Marcellin-en-Forez, 6 juillet 2023, Saint-Marcellin-en-Forez.

Saint-Marcellin-en-Forez,Loire

Vous y trouverez fromages de vaches, légumes, viandes, vins du Forez, bière, charcuterie, yaourts et fromage frais, charcuterie, miel, volailles, œuf, pain,….

2023-07-06 16:00:00 fin : 2023-07-06 . .

Espace du Moulin

Saint-Marcellin-en-Forez 42680 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



You will find cow’s cheese, vegetables, meat, Forez wines, beer, cold cuts, yoghurts and fresh cheese, cold cuts, honey, poultry, eggs, bread, etc.

Encontrará quesos de leche de vaca, verduras, carne, vinos de Forez, cerveza, embutidos, yogures y quesos frescos, fiambres, miel, aves, huevos, pan, etc.

Hier finden Sie Kuhkäse, Gemüse, Fleisch, Forez-Weine, Bier, Wurstwaren, Joghurt und Frischkäse, Wurstwaren, Honig, Geflügel, Eier, Brot,…

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme Loire Forez