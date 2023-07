Grand feu d’artifice Espace du Manoir – rue Jean Moulin Potigny, 14 juillet 2023, Potigny.

Potigny,Calvados

La ville de Potigny organise un grand feu d’artifice à la tombée de la nuit pour célébrer le 14 juillet !.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Espace du Manoir – rue Jean Moulin

Potigny 14420 Calvados Normandie



The city of Potigny organizes a big fireworks display at nightfall to celebrate July 14th!

Para celebrar el 14 de julio, la ciudad de Potigny organiza un gran castillo de fuegos artificiales al anochecer

Die Stadt Potigny veranstaltet ein großes Feuerwerk bei Einbruch der Dunkelheit, um den 14. Juli zu feiern!

Mise à jour le 2023-07-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité