L’effet COVID chez les jeunes ,qu’en est-il en 2023 ? ESPACE DU LENN Ambon Catégories d’Évènement: Ambon

Morbihan

L’effet COVID chez les jeunes ,qu’en est-il en 2023 ? ESPACE DU LENN, 25 avril 2023, Ambon. L’effet COVID chez les jeunes ,qu’en est-il en 2023 ? Mardi 25 avril, 20h00 ESPACE DU LENN Les délégués de la Mutualité Sociale Agricole Portes de Bretagne du canton de Muzillac organisent le MARDI 25 AVRIL 2023 à 20 heures, une conférence débat gratuite et ouverte à tous sur le thème « L’effet COVID chez les jeunes, qu’en est- il en 2023 ? » à l’espace du Lenn salle Coluche Ambon. Le “quoi qu’il en coûte” a marqué les esprits d’une population française sidérée par le Covid. Alors que les salariés et entrepreneurs ont tenté tant bien que mal de passer entre les gouttes de la récession économique, une partie de la population, loin des regards portés sur le drame des Ehpad, a souffert comme rarement. les jeunes, adolescents et étudiants notamment. Souffrances psychiques, solitude, abandon scolaire, et plus largement restrictions en tous genres ont troublé les esprits des jeunes générations. Pour quels impacts aujourd’hui ? Mr Emeraud Jean Luc psychologue répondra à toutes les questions du public présent après avoir fait un constat de cette période qui nous à tous surpris et qui à changé toutes nos habitudes de vie. Conférence gratuite et ouvert à tous. ESPACE DU LENN 31 Rue du Lenn, 56190 Ambon Ambon 56190 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T20:00:00+02:00 – 2023-04-25T20:30:00+02:00

2023-04-25T20:00:00+02:00 – 2023-04-25T20:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Ambon, Morbihan Autres Lieu ESPACE DU LENN Adresse 31 Rue du Lenn, 56190 Ambon Ville Ambon Departement Morbihan Lieu Ville ESPACE DU LENN Ambon

ESPACE DU LENN Ambon Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ambon/

L’effet COVID chez les jeunes ,qu’en est-il en 2023 ? ESPACE DU LENN 2023-04-25 was last modified: by L’effet COVID chez les jeunes ,qu’en est-il en 2023 ? ESPACE DU LENN ESPACE DU LENN 25 avril 2023 AMBON ESPACE DU LENN Ambon

Ambon Morbihan