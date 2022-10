CLASSIC DEEP PURPL Espace du Crouzy, 24 novembre 2022, Boisseuil.

Dans le cadre de leur tournée en France du 16 au 27 novembre 2022, Ian Paice, le batteur de Deep Purple et le groupe Pur.Pendicular sont en concert le 24 novembre à l’Espace du Crouzy à Boisseuil.

Espace du Crouzy Route du Vigen Boisseuil Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Intitulée « The Human Mechanic Tour » c’est la plus importante tournée

française à leur actif à ce jour. L’événement marque la sortie du tout nouvel album ‘HUMAN MECHANIC’ de Pur.Pendicular (24 sept. 2022/ Metalville Records) avec Ian Paice à la batterie.

Cette collaboration artistique originale est le fruit d’une longue amitié entre Ian Paice, le batteur phénomène de Deep Purple et Robby T. Walsh, le chanteur fondateur de Pur.Pendicular. Entourés d’excellents musiciens, Nick Fyffe/ bass (ex Jamiroquai), Herbert Bucher/ guitares (ex Tony Carey), Christophe Kögler/ claviers (ex Billy Sheehan), ils interprètent les titres mythiques de Deep Purple, la légende du rock. Ce concert à l’Espace du Crouzy est l’occasion privilégiée de pouvoir apprécier de près le jeu de batterie incomparable de Ian Paice, précis et impactant, seul membre du groupe à n’avoir jamais quitté Deep Purple. Il est l’un des batteurs les plus influents de la planète Rock, un modèle et une inspiration pour des générations de musiciens.

Vente en ligne : 33 € prix normal, 28 € réduit

Placement : libre, debout

Billetterie : SeeTickets / Ticketmaster / Billetweb



