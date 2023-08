forum des associations espace du Chambon Dompierre-sur-Besbre, 9 septembre 2023, Dompierre-sur-Besbre.

Dompierre-sur-Besbre,Allier

Venez rencontrer les associations de Dompierre lors du forum de cette année..

2023-09-09 fin : 2023-09-10 . .

espace du Chambon

Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet Dompierre’s associations at this year’s forum.

Venga a conocer a las asociaciones de Dompierre en el foro de este año.

Treffen Sie die Vereine von Dompierre auf dem diesjährigen Forum.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire