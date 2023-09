17e Salon zen, bien être, voyance Espace du Bras d’Or Aubagne, 7 octobre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Le salon zen, bien-être et voyance est de retour à Aubagne !.

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-08 19:00:00. .

Espace du Bras d’Or Promenade du Bras d’Or

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The zen, well-being and clairvoyance show is back in Aubagne!

¡La feria del zen, el bienestar y la clarividencia vuelve a Aubagne!

Die Messe für Zen, Wellness und Wahrsagen ist wieder in Aubagne!

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile