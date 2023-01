Journée « Saint Benoît, Patron de l’Europe » Espace du Bon Berger – Paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile, 28 janvier 2023, Paris.

L’association « Saint Benoît Patron de l’Europe » convie ses membres et amis et toute personne intéressée à une journée de récollection, un temps de ressourcement et de réflexions.

Conférences :

– 10h conférence d’Hélène Michon sur « Pascal et le désir de Dieu »

– 11h30 Messe de la Sainte Vierge célébrée par Monsieur le Curé

– 13h Retour à l’espace du Bon Berger pour un pique-nique joyeusement partagé.

– 14h15 Conférence de l’abbé Gabriel Grodziski: « La Liturgie traditionnelle : arriérisme ou idolâtrie?»

– 15h30 Conférence de l’abbé Guillaume de Menthière, enseignant aux Bernardins, curé de ND de l’Assomption de Passy : « l’Eucharistie à l’école de la Vierge Marie »

– 16h30 Parole au Président, Martin Hafner et annonces concernant les projets pour l’année



