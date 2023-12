Téléthon : challenge coup de pieds du taekwondo Espace du Berjean Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Téléthon : challenge coup de pieds du taekwondo

Vendredi 8 décembre (soir) et samedi 9 décembre (matin), salle arts martiaux, Espace du Berjean

Concours de coups de pieds par équipes !

Ouvert à tous

Ouvert à tous

Dons récoltés en faveur de l'AFM Téléthon

Espace du Berjean
Chemin des écoles 31750 Escalquens

2023-12-08T16:30:00+01:00 – 2023-12-08T21:30:00+01:00

