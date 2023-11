Marché de Noël Espace du Bagnol entre les villages de St Michel et de Montmiral Saint-Michel-sur-Savasse, 17 décembre 2023, Saint-Michel-sur-Savasse.

Saint-Michel-sur-Savasse,Drôme

Marché de Noël intercommunal des villages de St Michel et de Montmiral. Plus de 35 exposants présents toutes la journée, restauration sur place : Orgue de barbarie, défilé de mode d’un couturier local, chorale des enfants… et bien sûr venue du Père Noël.

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 19:00:00. .

Espace du Bagnol entre les villages de St Michel et de Montmiral Espace du Bagnol

Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Intercommunal Christmas market for the villages of St Michel and Montmiral. Over 35 exhibitors all day long, on-site catering: barrel organ, fashion show by a local designer, children’s choir… and of course, Santa Claus!

Mercado navideño intercomunal en los pueblos de St Michel y Montmiral. Más de 35 puestos durante todo el día, restauración in situ: organillo, desfile de moda de un diseñador local, coro infantil… ¡y por supuesto Papá Noel!

Gemeindeübergreifender Weihnachtsmarkt der Dörfer St Michel und Montmiral. Mehr als 35 Aussteller sind den ganzen Tag über anwesend, Verpflegung vor Ort: Drehorgel, Modenschau eines lokalen Modedesigners, Kinderchor… und natürlich kommt der Weihnachtsmann

Mise à jour le 2023-11-21 par Valence Romans Tourisme