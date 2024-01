Hop Corner fête de l’Irlande Espace Dorothée | Le Val d’Ajol Le Val-d’Ajol, samedi 24 février 2024.

Hop Corner fête de l’Irlande 2 ateliers d’initiation aux danses folk irlandaises, 1 repas irlandais100% bio & 1 bal folk irlandais Samedi 24 février, 16h00 Espace Dorothée | Le Val d’Ajol Ateliers et repas sur réservation préalable (places limitées).

Envie de voyage et de chaleur humaine près de chez vous ? Les souliers vous démangent depuis le début de l’hiver ?

Pas de panique ! Le 24 février 2024 ils pourront de nouveau danser aux rythmes irlandais du groupe Hop Corner !

☘️Pour le plus grand bonheurs des petits et des grands :

2 ateliers d’initiation aux danses folk et irlandaises

1 repas irlandais, 100% bio et local

1 bal folk irlandais qui nous fera danser jusque 23h !

N’hésitez plus, venez et réservez vos places en ligne !

Date limite des réservations pour les repas jusqu’au 14 février pour commander les produits frais aux producteurs locaux.

☘️ Programme détaillé :

16h-17h30 – Atelier de danse irlandaise solo (step irish dancing) avec Marjolaine THOUVENOT d’Une Figue dans le Poirier pour intermédiaires-confirmés – 15€/personne

17h45-19h – Initiation à la danse folk et irlandaise avec Marjolaine THOUVENOT d’Une Figue dans le Poirier. Atelier pour les familles et les débutants – 10€ par famille (2 adultes + enfants) / 8€ pour les individuels

19h-21h – Repas irlandais 100% Bio et local : Irish Stew, fromages frais maison et desserts au choix. Possibilité de menus végétariens (à préciser à la réservation) – 25€/adulte et 12€/enfant -10 ans entrée au bal folk comprise. Boissons en supplément.

21h-23h – Bal folk irlandais avec le groupe Hop Corner – 8€/personne

☘️Bénéfices de la soirée intégralement reversés à l’école Les Jeunes Pouss’ pour soutenir les projets pédagogiques des enseignants.

Fête de l’Irlande réalisée en partenariat avec Une Figue dans le Poirier, la MJC du Val d’Ajol, l’EHPAD du Val d’Ajol, la Mairie du Val d’Ajol, l’association Rayon de Soleil, la CAF des Vosges & Agathe Balandier éleveuse bio

Espace Dorothée | Le Val d'Ajol 71 bis, Grande Rue 88340 Le Val d'Ajol Le Val-d'Ajol 88340 Vosges Grand Est

