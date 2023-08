Forum des associations et salon des retraités Espace d’Ornon Villenave-d’Ornon, 8 septembre 2023, Villenave-d'Ornon.

Forum des associations et salon des retraités 8 et 9 septembre Espace d’Ornon Entrée libre • Pour tous

La Municipalité organise un temps d’informations, d’échanges et de rencontres avec le tissu associatif particulièrement riche et dynamique de la commune.

Un forum en deux temps

Vendredi 8 de 13 h à 18 h

Activités et services destinés aux retraités.

Stands des associations, des activités municipales et des partenaires « spécial retraités ».

Samedi 9 de 10 h à 17 h

Les stands des assos et des activités municipales vous attendent à l’Espace d’Ornon et à la salle Sports pour tous.

Découvrir un loisir, un sport, une activité culturelle, ou vouloir donner de son temps en s’engageant dans une action d’entraide et de solidarité, le forum est un moment privilégié où les visiteurs peuvent rencontrer les bénévoles des associations et se renseigner sur leur fonctionnement, les horaires, les inscriptions et les tarifs.

Petite restauration sur place.

Retrouvez toutes les assos villenavaises sur le site de la Ville

Espace d'Ornon Route de Léognan, 33140 Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine La vaste salle principale dénommée Jaï Alaï, accueille les sports basques ainsi que de nombreuses manifestations associatives et municipales, comme le Forum des associations, la Saint-Patrick et certains spectacles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T13:00:00+02:00 – 2023-09-08T18:00:00+02:00

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00

