Un évènement 100% nature !

Espace d'Ornon Route de Léognan, 33140 Villenave-d'Ornon

le Club Athlétique Villenavais est heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de la traditionnelle Villenavaise Marche Nordique.

Vous retrouverez les vignobles du Château Olivier et l’espace d’Ornon pour cet évènement.

Au programme cette année, 3 épreuves :

La Villenavaise Marche Nordique Tour FFA

Épreuve à label National FFA, inscrit dans LE MARCHE NORDIQUE TOUR FFA qui donnera lieu à un classement officiel (pour les licenciés FFA compétition, athlé running, athlé entreprise et pass j’aime courir). L’épreuve sera réservée aux licenciés FFA (se référer au règlement du marche nordique tour), et se déroulera sur un circuit de 3 km à parcourir 5 fois ce qui fera une distance de 15km

• Le départ sera donné à 13h30 le samedi 25 février.

Le 12 km marche nordique de Villenave, individuel ou en duo

L’épreuve sera elle ouverte à tous (licenciés et non licenciés) à partir des catégories cadet (né(e) en 2006).

Ouvertes aux licenciés FFA (licences FFA compétition, athlé running, athlé entreprise et pass running) et d’autres fédérations ou non licenciés (voir règlement de l’épreuve).

La Villenavaise marche nordique découverte

Elle sera ouverte à tous et sans classement. Elle sera encadrée par nos coach athlé santé et nos entraîneurs de marche nordique qui vous initieront et vous feront découvrir les bienfaits de la marche nordique.

Un prêt de bâtons vous sera proposé pour cette initiation.

• Elle débutera à 10h le samedi 25 février pour une balade de 7km.

Détail complet du programme sur le site du CAV



