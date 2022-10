Villenave Trail et marche nordique. Espace d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Villenave Trail et marche nordique. Espace d’Ornon, 14 janvier 2023, Villenave-d'Ornon. Villenave Trail et marche nordique. 14 et 15 janvier 2023 Espace d’Ornon

Pour tous

Un grand week-end sportif pour tous Espace d’Ornon Route de Léognan, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cav-athle.fr/villenave-trail-urbain/ »}]

La vaste salle principale dénommée Jaï Alaï, accueille les sports basques ainsi que de nombreuses manifestations associatives et municipales, comme le Forum des associations, la Saint-Patrick et certains spectacles. Une manifestation qui attire chaque année de nombreux coureurs et marcheurs. Le programme du Villenave trail et marche nordique : Samedi 14 janvier (nocturne) Samedi 14 janvier à 14h30 pour le pouss cross 6/10 ans

Samedi 14 janvier à 17h30 pour la nocturne 15km Marche Nordique

Samedi 14 janvier à 18h00 pour le Villenave Trail Nocturne Dimanche 15 janvier Dimanche 15 janvier à 9h00 le Villenave duo 15km marche nordique et le Relais 15km marche nordique Dimanche 15 janvier à 9h00 le Villenave Trail Duo 15km et le relais trail 15km à 3 Dimanche 15 janvier à 9h30 le Villenave Trail 21km Dimanche 15 janvier à 9h40 le Villenave Trail urbain 11km Podiums à partir de 11h30 Retrouvez le programme complet sur le site du CAV

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T17:00:00+01:00

2023-01-15T13:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Espace d'Ornon Adresse Route de Léognan, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Espace d'Ornon Villenave-d'Ornon Departement Gironde

Espace d'Ornon Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Villenave Trail et marche nordique. Espace d’Ornon 2023-01-14 was last modified: by Villenave Trail et marche nordique. Espace d’Ornon Espace d'Ornon 14 janvier 2023 Espace d'Ornon Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde