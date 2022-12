Grand week-end athlétique Espace d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Grand week-end athlétique 14 et 15 janvier 2023

Espace d'Ornon Route de Léognan, 33140 Villenave-d'Ornon

La vaste salle principale dénommée Jaï Alaï, accueille les sports basques ainsi que de nombreuses manifestations associatives et municipales, comme le Forum des associations, la Saint-Patrick et certains spectacles. Avec un parcours bien aprécié l’an dernier sur un parcours vallonné 80% à 100% nature. Sur les propriétés des châteaux, les bénévoles du CAV sont prêts pour vous faire passer un beau week-end. Découvrez les châteaux Olivier, Hannetot, Grandmaison et Carbonnieux, une partie urbaine se fera sur le quartier Peyrehaut et pour finir retour sur le château Olivier et arrivée sur le site de l’espace d’Ornon. Ainsi se dérouleront au cours du week-end : Samedi 14 dans l’espace boisé de l’espace d’ornon à Villenave d’ornon Pouss’cross pour enfant à 14h30 et trail et marche nordique de 17h30 à 20h00 en site fermé sur l’espace boisé de l’espace d’Ornon et le château Olivier. Dimanche 15 de 9 h à 12h Trail de 11km et 21km partiellement sur voie publique Villenave d’Ornon et Léognan + sur les propriètés des châteaux Olivier, Grandmaison, La Louvière et Carbonnieux. + d’infos

2023-01-14T09:00:00+01:00

2023-01-15T17:00:00+01:00

