Sisteron Exposition d’oeuvres Espace d’Ornano Sisteron, 15 septembre 2023, Sisteron. Exposition d’oeuvres 15 – 17 septembre Espace d’Ornano Exposition de peintures intitulée » RENCONTRES », de l’artiste JM ROBERT.

En partenariat avec la Galerie Vent de Cimes.

Exposition se déroulant du samedi 09 septembre au samedi 21 octobre 2023. Espace d'Ornano 8 rue Saunerie 04200 SISTERON Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur 0492615840 Espace dédié à des expositions artistiques temporaires, installé au niveau de l'accueil du musée Gallo-Romain.

2023-09-15T10:30:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

