Concert du groupe Poivre Sel & Piment Rouge au profit de l’association Amnesty International Espace Dominique Baudis Narbonne Catégories d’Évènement: Aude

Narbonne Concert du groupe Poivre Sel & Piment Rouge au profit de l’association Amnesty International Espace Dominique Baudis Narbonne, 8 décembre 2023, Narbonne. Concert du groupe Poivre Sel & Piment Rouge au profit de l’association Amnesty International Vendredi 8 décembre, 20h30 Espace Dominique Baudis Espace Dominique Baudis 11100 Narbonne plage Narbonne 11100 Aude Occitanie 06 80 37 40 86 Sur réservation . Prix 10€ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00 concert Poiuvre & Sel et Piment Rouge Détails Catégories d’Évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Espace Dominique Baudis Adresse 11100 Narbonne plage Ville Narbonne Departement Aude Lieu Ville Espace Dominique Baudis Narbonne latitude longitude 43.160018;3.164404

Espace Dominique Baudis Narbonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/narbonne/