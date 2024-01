CUSTARD PIE ESPACE DOLLFUS NOACK Sausheim, samedi 14 septembre 2024.

Custard Pie perpétue l’héritage d’un funk vintage, groovy et énergique dans la plus pure tradition de ses illustres prédécesseurs. Malgré tout, ce turbulent orchestre de 9 musiciens s’est forgé une identité sonore et artistique bien singulière, toujours loin des idées reçues, et sa création a peu à peu évolué vers un Power Funk éclectique et détonnant.Doté d’un noyau rythmique explosif, d’une section cuivre impitoyable et d’un front-man charismatique et incontrôlable, Custard Pie transporte les auditoires et fait exploser les dancefloors en France, Suisse et en Allemagne. Custard Pie perpetuates the legacy of vintage, groovy and energetic funk in the purest tradition of its illustrious predecessors. Despite everything, this turbulent orchestra of 9 musicians has forged a very singular sound and artistic identity, always far from received ideas, and its creation has gradually evolved into an eclectic and explosive Power Funk.Equipped with an explosive rhythmic core, a ruthless horn section and a charismatic and uncontrollable front-man, Custard Pie transports audiences and explodes dancefloors in France, Switzerland and Germany. Custard Pie macht dem groovigen,energiegeladenen Vintage-Funk seiner berühmten Vorgänger alle Ehre. Das 9-köpfige Orchester hat sich dennoch eine aussergewöhnliche klangliche und künstlerische Identität erarbeitet, die von den traditionellen Vorstellungen abweicht und der Band eine einzigartige Note verleiht. Somit hat sich ihr Stil zu einem eklektischen Power Funk entwickelt.Ausgestattet mit einem explosiven rhythmischen Kern, einer erbarmungslosen Horn Section und einem charismatischen Frontman, fesselt Custard Pie ihre Zuhörer und erobert die Dance-floors von Frankreich, Deutschland und der Schweiz.

Tarif : 12.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-09-14 à 20:00

Réservez votre billet ici

ESPACE DOLLFUS NOACK 20A rue Jean de la Fontaine 68390 Sausheim 68