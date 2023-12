CHANTAL LADESOU ESPACE DOLLFUS NOACK Sausheim, 17 avril 2024, Sausheim.

CHANTAL LADESOUON THE ROAD AGAIN 2024Le rideau s’ouvre sur les anecdotes de vie de métier, de famille , de rencontres chopées par l’œil espiègle de Chantal.Avec son ironie, sa dérision , sa gouaille, sa gestuelle innée, elle pique votre sensibilité, assomme vos convenances, vous étouffe de fous rire , vous retourne les sens et vos émo??ons et en se moquant des autres ou des circonstances qui leur arrivent , vous pleurez vos larmes de joies sur vous-même.Alfred de Musset disait.« Lorsqu’on vient d’en rire, on devrait en pleurer »Avec Chantal C’est : « Rions de ce que l’on pleure »L’humour c’est la santé, une pilule de bonheur , la gomme de nos épines et s’il n’existait pas il faudrait l’inventer. Heureusement il est là pour se jouer des travers et nous récupérer en joie.Lorsqu’il passe devant votre porte , ouvrez lui sans a??endre.Lorsque vous aurez croisé le Chemin de Chantal, vous ne verrez plus la vie du même oeil.Alors On the road again car Chantal ne monte pas Sur scène, elle la démonte

Tarif : 35.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-04-17 à 20:00

ESPACE DOLLFUS NOACK 20A rue Jean de la Fontaine 68390 Sausheim