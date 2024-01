ANGE ESPACE DOLLFUS NOACK Sausheim Catégorie d’Évènement: Sausheim ANGE ESPACE DOLLFUS NOACK Sausheim, 22 février 2024, Sausheim. ANGECUNÉGONDE TOURNouvelle tournée à partir d’octobre 2023 jusqu’au 31 janvier 2025.Pionnier intarissable sur le terrain de jeux du rock progressif, cette légende vivante séduit, provoque, étonne un public fidèle par sa générosité et son lyrisme atypique. ANGE invente ce que beaucoup n’osent pas en incarnant l’audace, la joie communicative à explorer l’inconnu. Un gage d’éternité…

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-02-22 à 20:00 Réservez votre billet ici ESPACE DOLLFUS NOACK 20A rue Jean de la Fontaine 68390 Sausheim 68 Détails Catégorie d’Évènement: Sausheim Autres Code postal 68390 Lieu ESPACE DOLLFUS NOACK Adresse 20A rue Jean de la Fontaine Ville Sausheim Departement 68 Lieu Ville ESPACE DOLLFUS NOACK Sausheim Latitude 47.781691 Longitude 7.369694 latitude longitude 47.781691;7.369694

ESPACE DOLLFUS NOACK Sausheim 68 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sausheim/