FOUDIL KAIBOU ESPACE DOLLFUS NOACK Sausheim, 17 février 2024, Sausheim.

Foudil KaÏbou est un humoriste et comédien, auteur et metteur en scène né en Alsace. Après une première vie dans les ressources humaines, Foudil se lance dans le théâtre. Il débute sa carrière avec des rôles dans des pièces de théâtre à succès comme : « Couscous aux lardons » de Farid Omri (plus de 2000 représentations à Paris et dans toute la France) puis « Le presque Grand Amour » dont il est co-auteur avec P. Hernandez au théâtre des Variétés Paris. D’autres succès au théâtre comme « Pas né sous la même étoile » ou « Ma colocataire est encore une garce » au Palais des Glaces suivront. Par la suite, Foudil Kaibou se lance dans le One Man Show.Dans son premier spectacle « L’arabe qui cache la forêt », il raconte l’histoire de l’âge d’or de la civilisation arabe qu’il compare à l’arabe qui vit en France aujourd’hui avec des sketchs devenus cultes comme « L’éducation Africaine » ou « Le repas de famille ». En janvier 2013 il remporte les trois prix du Festival de Puy Saint-Vincent: le Prix du Jury, le Prix de la Presse et bien sur le Prix du Public, ce qui n’était jamais arrivé depuis la création du festival. On le retrouve aussitôt au théâtre le Caveau de la République avec un spectacle politique « La gauche est elle adroite? » aux côtés d’autres humoristes. Il écume les cafés théâtres et scènes ouvertes de Paris pour promouvoir son spectacle qu’il présente au Café Oscar pour la toute première fois à Paris, avec d’autres scènes telles que le Paname Café ou le FIEALD au théâtre du Trévise. Son premier spectacle au théâtre de Dix Heures est un succès, critiques presse critiques spectateurs sont unanimes. Il rejoint la troupe du Jamel Comedy Club de 2014 à 2017 à Paris et en tournée dans toute la France et les pays francophones et il présente aussitôt son nouveau spectacle « FOUDIL Prend le pouvoir » encore une fois salué par la presse et les spectateurs. On le retrouve au Marrakech du rire sur M6 ou sur l’émission le JCC sur Canal Plus. Vous avez également pu l’apercevoir dans d’autres émissions telles que « On ne demande qu’à en rire » , « Vendredi tout est permis » ou en chroniqueur Radio sur Rires et Chansons. Chroniqueur de talent sur Facebook et Instagram, il se lance dans ses premières videos sur le net où il interprète un supporter de foot Alsacien du Racing Club de Strasbourg. Le succès est immédiat et les demandes de spectacle en Alsace affluent. Il lance les fameux « TEPRIFS » de Guy Metzger, dit « GUYGESS » qui sont les debriefs des matchs de Strasbourg, débriefs adulés et attendus par tous les supporters de football. FOUDIL continue parallèlement de jouer son spectacle à L’Apollo Theatre Paris et les spectateurs Alsaciens n’hésitent plus à se déplacer jusqu’à Paris pour venir le l’applaudir sur scène. Pendant le confinement nous l’avons également découvert dans un autre registre : « La pause café de Foudil » où il présentait chaque matin une chronique drôle et pertinente sur l’actualité du moment. Il décide de rendre hommage à sa région Alsace avec une mini tournée qui affiche complet, dont une date au Dôme de mutzig devant plus de mille spectateurs le 10 Février 2023. (voir lien extrait)Son seul regret : ne pas avoir pu jouer ses spectacles en tournée dans toute la France. Aujourd’hui il est prêt! Foudil part en tournée à partir de Septembre 2023 dans toute les salles de France, jusqu’à fin 2024. Deux soirées de préchauffe, l’une le 20 Mai à HOERDT (voir lien) l’autre le 25 Mai à CHATENOIS (voir lien) ont déjà affiché COMPLET. Foudil sera surement l’événement comique de l’année dans vos communes.

Tarif : 29.00 – 47.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE DOLLFUS NOACK 20A rue Jean de la Fontaine 68390 Sausheim 68