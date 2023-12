MC SOLAAR ESPACE DOLLFUS NOACK Sausheim, 1 février 2024, Sausheim.

Pionnier du rap français dans les années 90, MC ? SOLAAR continue de s’affirmer comme l’une des plus belles plumes de la scène francophone. Son style particulier, poétique et ludique s’impose. MC ? SOLAAR a véritablement démocratisé le mouvement rap en France. Après de multiples distinctions, dont 5 victoires de la musique et de nombreux disques d’or, MC ? SOLAAR est de retour cette année avec le titre « Tout se transforme », issu de la bande-originale du film « Transformers ». Actuellement en préparation de son nouvel album, MC ? SOLAAR sera de retour sur scène le 01/02/2024 à SAUSHEIM, L’ED&N.

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-02-01 à 20:00

ESPACE DOLLFUS NOACK 20A rue Jean de la Fontaine 68390 Sausheim