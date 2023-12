ADRIEN WILD ESPACE DOLLFUS NOACK Sausheim, 28 janvier 2024, Sausheim.

À l’occasion de la récente célébration de sa vingtième année de magie, le magicien Adrien Wild présente, avec un brin d’humour, un spectacle autobiographique à la fois drôle et émouvant dans lequel il invite le public à découvrir l’insolite et amusante vie d’un magicien, illustrée par des numéros d’illusions bluffants. Il dépoussière littéralement l’art de la magie, en revisitant des classiques. Notamment la femme coupée en deux, qu’il présente pour la première fois avec des boîtes transparentes pour contrecarrer toutes théories. Il reprend les numéros qui ont fait son succès au plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien et on y découvre aussi de fascinantes expériences participatives, toujours sur un ton humoristique. Après un passage au Palais des Glaces de Paris en Octobre 2023, Adrien Wild part en tournée dans toute la France et la Belgique avec son spectacle. Un véritable moment magique de convivialité et d’émotions à partager.

Tarif : 26.00 – 32.00 euros.

Début : 2024-01-28 à 17:00

ESPACE DOLLFUS NOACK 20A rue Jean de la Fontaine 68390 Sausheim